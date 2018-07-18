Россияне назвали лучшими игроками ЧМ-2018 Акинфеева и Дзюбу

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Почти три четверти россиян следили за трансляциями мундиаля, и практически каждый пятый считает лучшим футболистом чемпионата вратаря российской сборной Игоря Акинфеева, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в среду в "Интерфакс".

Согласно результатам социологического исследования, телетрансляции чемпионата мира по футболу смотрели 72% россиян. Лучшими игроками чемпионата мира по футболу, по мнению опрошенных, являются Игорь Акинфеев (19% респондентов) и Артём Дзюба (13%). Иностранных игроков россияне называют реже: Лука Модрич получил поддержку 5% опрошенных, Килиан Мбаппе - 2%, Криштиану Роналду - 1%.

По мнению 29% участников опроса, российская сборная показала лучшую игру в домашнем чемпионате. На втором месте Франция - 23%, а на третьем Хорватия - 21%.

"Наши сограждане проявили рекордный интерес к этому чемпионату мира, ведь сборная России перевернула отношение к себе и к российскому футболу, показав, по мнению большинства российских болельщиков, лучшую игру на чемпионате. Игорь Акинфеев подтвердил звание лучшего вратаря страны, оказавшись, как говорят соотечественники, лучшим игроком Кубка", - сказал генеральный директор Фонда ВЦИОМ Константин Абрамов, которого цитирует пресс-служба социологического центра.

Инициативный всероссийский опрос был проведен 16 июля среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

Сборная России на домашнем чемпионате мира дошла до четвертьфинала, где в серии пенальти уступила Хорватии.