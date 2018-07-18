ФК "Барселона" получил рекордную в истории выручку

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Испанский футбольный клуб "Барселона" получил рекордную в истории выручку в минувшем сезоне благодаря продаже своей звезды Неймара в парижский "ПСЖ".

Как сообщается в пресс-релизе клуба, выручка в сезоне 2017-2018 составила 914 млн евро.

В минувшем сезоне команда продала бразильца Неймара за 222 млн евро, установив мировой рекорд для суммы трансфера. Несмотря на продажу звездного нападающего, "Барселона" сумела стать чемпионом Испании и выиграть Кубок Короля.

Расходы "Барсы" в 2017 году составили 882 млн евро, операционная прибыль - 32 млн евро, чистая прибыль - 13 млн евро. EBITDA составила 177 млн евро.

Новый сезон в испанской Примере начнется 18 августа.

Ранее "Барселона" обнародовала план, согласно которому к 2021 году ее выручка превысит 1 млрд евро. Последние результаты свидетельствуют о том, что клуб идет к этой цели с опережением графика.

По оценкам Forbes, ФК "Барселона" стоит $4,06 млрд, немного уступая только своему извечному сопернику, мадридскому "Реалу" ($4,09 млрд), и английскому "Манчестер Юнайтед" ($4,12 млрд).