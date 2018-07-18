Программа зимней Олимпиады-2022 пополнится шестью дисциплинами

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Шесть новых дисциплин пополнят программу зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине, сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета в среду.

Программу Игр дополнят: смешанная эстафета в шорт-треке, смешанные командные соревнования в прыжках на лыжах с трамплина, женские одиночные соревнования по бобслею, соревнования по фристайлу в дисциплине "биг-эйр" (мужчины и женщины), смешанные командные соревнования в сноуборд-кроссе и смешанные командные соревнования по фристайлу.

Отмечается, что в Играх 2022 года примет участие рекордное число женщин-атлеток.