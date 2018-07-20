CAS разрешил "Милану" участвовать в розыгрышах еврокубках

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) отменил решение УЕФА о запрете итальянскому футбольному клубу "Милан" участвовать в розыгрышах еврокубков.

"Милан" был наказан за нарушение правил финансового Fair play, но оспорил решение УЕФА. При новом президенте клуб с апреля 2017 года потратил на покупку игроков около 270 млн евро.

CAS отменил запрет и предложил УЕФА наложить иное дисциплинарное взыскание.

Теперь итальянский клуб, который завоевал путевку в групповой этап Лиги Европы, сможет принять участие в турнире.