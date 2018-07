Россиянин Гассиев уступил украинцу Усику в финале Всемирной боксерской суперсерии

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Чемпион мира в первом тяжелом весе по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Всемирной боксерской организации (WBO) украинец Александр Усик в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) победил чемпиона по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской ассоциации (IBF) россиянина Мурата Гассиева.

Бой состоялся в спортивном комплексе "Олимпийский" в Москве.

CONGRATULATIONS @usykaa!! 👏 👏 👏



Unified Champion of the World & the inaugural @MuhammadAli Trophy winner!! #UsykGassiev 🏆 #AliTrophy pic.twitter.com/wFeLrIwSGU