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Россиянин Гассиев уступил украинцу Усику в финале Всемирной боксерской суперсерии

Александр Усик стал обладателем четырех титулов чемпиона мира

Россиянин Гассиев уступил украинцу Усику в финале Всемирной боксерской суперсерии
Российский боксер Мурат Гассиев и украинский боксер Александр Усик во время объединительного боя в финале Всемирной боксерской суперсерии WBSS
Фото: ТАСС, Валерий Шарифулин

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Чемпион мира в первом тяжелом весе по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Всемирной боксерской организации (WBO) украинец Александр Усик в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) победил чемпиона по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской ассоциации (IBF) россиянина Мурата Гассиева.

Бой состоялся в спортивном комплексе "Олимпийский" в Москве.

Победитель стал обладателем четырех титулов чемпиона мира - по версии Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF), ему был вручен Кубок Мухаммеда Али.

В рамках боксерского вечера россиянин Федор Чудинов одолел француза Наджиба Мохаммеда в поединке за титул по версии WBA во втором среднем весе. Победа россиянину досталась по решению судей, с которым не согласился французский боксер.

Также в субботу в "Олимпийском" россиянка Инна Сагайдаковская проиграла норвежке Сесилии Брекхус в поединке за звание абсолютной чемпионки в полусреднем весе.

Кроме этого, в рамках вечера бокса латвиец Майрис Бриедис победил француза Брэндона Делорье.

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Теги: Бокс, Александр Усик, Мурат Гассиев

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