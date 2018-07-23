Спорт

Месут Озил ушел из сборной Германии после встречи с Эрдоганом

Немецкая общественность увидела попытку Эрдогана манипулировать футболистами своей сборной

Месут Озил ушел из сборной Германии после встречи с Эрдоганом
Месут Озил на предсезонной тренировке "Арсенала"
Фото: epa/vostock-photo

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Немецкий футболист турецкого происхождения Месут Озил принял решение закончить выступления за сборную Германии из-за резкой критики после его встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, сообщил телеканал SkyNews.

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В мае два немецких футболиста с турецкими корнями, Месут Озил и Илкай Гюндоган, встретились с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, переизбравшимся на очередной срок. Это вызвало критику со стороны Футбольного союза Германии, некоторых немецких политиков и футбольных болельщиков. По мнению критиков, Эрдоган может использовать знакомство с немецкими футболистами в своих целях, поэтому следовало бы запретить им играть в цветах национальной команды.

На фоне критики Озил объявил об уходе из сборной и пожаловался на расизм в отношении граждан Германии турецкого происхождения. Он объяснил, что фотография с Эрдоганом сделана без политических целей и всего лишь помогает выразить уважение к властям страны, откуда произошла его семья.

Он сказал, что критики пытаются обратить народ Германии против него и возлагают часть вины за вылет сборной с чемпионата мира 2018. Также бывший капитан сборной Лотар Матеус в легкой форме осудил его недавнюю встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Выступая за сборную Германии, Озил стал чемпионом мира в 2014 году. На чемпионате мира 2018 года, проходившем в России, Германия не смогла преодолеть групповой этап.

На клубном уровне Озил защищает цвета лондонского "Арсенала".

Сборная Германии покидает Россию

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Теги: футбол, Германия, Месут Озил, Илкай Гюндоган, Реджеп Эрдоган

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