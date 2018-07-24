Усманов изучит возможность продажи 30% акций футбольного клуба "Арсенал"

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Российский миллиардер Алишер Усманов активно изучает возможность продажи своего 30-процентного пакета акций футбольного клуба "Арсенал", убедившись в невозможности приобретения контрольного пакета клуба, пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники.

Чтобы увеличить свой пакет, Усманов делал ранее предложения американскому предпринимателю Стэну Кронке, который владеет контрольным пакетом, но тот отказывался от переговоров. В октябре прошлого года, пишет FT, сам Усманов отказался продать свой пакет Кронке за 525 млн фунтов. Усманов говорил, что хотел бы продать свой пакет любому покупателю, который разделяет его взгляды на развитие футбольного клуба, но не Кронке.

Российский бизнесмен по-прежнему не входит в совет директоров клуба, несмотря на то, что он является держателем второго по величине пакета акций команды и впервые купил акции клуба еще в 2007 году.

Пока неизвестно, начал ли уже Усманов переговоры с заинтересованными сторонами.

Усманов критиковал ранее владельцев "канониров" за недостаточные инвестиции в развитие команды. При этом он всегда публично поддерживал Арсена Венгера - самого успешного тренера в истории "Арсенала", руководившего командой более 20 лет. В новый сезон "Арсенал", не становившийся чемпионом Англии с 2004 года, вступает с новым тренером - испанцем Унаи Эмери.