Игнашевич вошел в тренерский штаб молодежной команды ЦСКА

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Бывший футболист сборной России Сергей Игнашевич будет работать в молодежной команде ЦСКА, сообщает пресс-служба клуба.

"Защитник ПФК ЦСКА Сергей Игнашевич, завершивший карьеру игрока после ЧМ-2018, останется в структуре армейского клуба в качестве тренера", - говорится в сообщении.

"Игнашевич войдет в штаб молодежной команды, где будет помогать старшему тренеру Андрею Аксёнову. К работе он приступит уже на текущей неделе", - отмечает пресс-служба.

Рекордсмен сборной России Игнашевич завершил игровую карьеру в начале июля в возрасте 38 лет после Чемпионата мира по футболу. Он обладает рекордом по количеству матчей за сборную - 127, в ходе которых он забил семь голов.

С 2004 года Игнашевич выступал за ЦСКА, в составе которого пять раз становился чемпионом России (еще один раз в составе московского "Локомотива"), семь раз выигрывал Кубок и Суперкубок России, в 2005 году стал обладателем Кубка УЕФА. За ЦСКА он сыграл 381 матч и забил 35 голов.