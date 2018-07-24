Черчесов вошел в список претендентов на звание лучшего тренера ФИФА

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Тренер российской национальной сборной Станислав Черчесов вошел в список номинантов на звание тренера года ФИФА, победитель будет объявлен 24 сентября в Лондоне.

Также в списке тренер сборной Франции Дидье Дешам, тренер хорватской сборной Златко Далич и тренер сборной Англии Гарет Саутгейт.

В список номинантов также вошли тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри, тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола, тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп, тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес, тренер "Атлетико" Диего Симеоне, тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде и тренер "Реала" в сезоне 2017/2018 Зинедин Зидан.