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Черчесов вошел в список претендентов на звание лучшего тренера ФИФА

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Тренер российской национальной сборной Станислав Черчесов вошел в список номинантов на звание тренера года ФИФА, победитель будет объявлен 24 сентября в Лондоне.

Также в списке тренер сборной Франции Дидье Дешам, тренер хорватской сборной Златко Далич и тренер сборной Англии Гарет Саутгейт.

В список номинантов также вошли тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри, тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола, тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп, тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес, тренер "Атлетико" Диего Симеоне, тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде и тренер "Реала" в сезоне 2017/2018 Зинедин Зидан.

Сборная России вышла в 1/4 финала ЧМ

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Теги: Станислав Черчесов, футбол, ФИФА

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