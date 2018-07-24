ФИФА назвала 10 номинантов на звание лучший игрок года

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Международная федерация футбола (ФИФА) огласила список из 10 номинантов на звание лучшего игрока года, российских футболистов в нем нет.

В списке оказались капитан французской сборной Антуан Гризманн, игроки сборной Франции Киллиан Мбаппе и Рафаэль Варан, капитан сборной Португалии Криштиану Роналду, капитан сборной Аргентины Лионель Месси, капитан сборной Хорватии Лука Модрич, капитан сборной Англии Гарри Кейн, капитан сборной Египта Мохаммед Салах, бельгийские полузащитники Эден Азар и Кевин Де Брюйне.

Церемония вручения наград ФИФА пройдет 24 сентября в Лондоне.

Ранее был объявлен список номинантов на звание тренера года ФИФА, в числе претендентов оказался тренер российской сборной Станислав Черчесов.