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"Спорт FM" избавится от аналитики и добавит в вещание музыки

Теперь эфир будет на 80% состоять из музыки, но в "Европейской медиа группе" заверяют, что станция сохранит спортивное направление

"Спорт FM" избавится от аналитики и добавит в вещание музыки
Архивное фото
Фото: ТАСС, Юрий Машков

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Радио "Спорт ФМ" изменит формат вещания, сообщил генеральный директор "Европейской медиа группы" Роман Емельянов "Ведомостям".

Сообщается, что эфир будет на 80% состоять из музыки, но основное спортивное направление станция сохранит: остальное время будут занимать спортивные новости, название радиостанции меняться не будет. Разрешение на расширение формата и увеличение музыкального времени ЕМГ уже получила у Роскомнадзора, сообщил Емельянов.

Аналитики на радиостанции больше не будет, 15-20% эфира достаточно, чтобы познакомить слушателей с самой актуальной спортивной информацией, говорит он. Зато выйдут ряд новых программ про спорт, футбол, киберспорт, экстремальные виды спорта и т. д.

Над музыкальной составляющей радиостанции будет работать новый проект ЕМГ Studio 21, ориентированный на молодежную музыку, в том числе рэп и хип-хоп. Сейчас у проекта есть сайт, а некоторое время назад формат опробовали на собственных частотах в Тольятти и Брянске.

Емельянов констатировал, что радиостанция до сих пор себя не окупила. По его словам, "за все время работы радиостанции в нее вложили около 1 млрд руб. Эти затраты не только до сих пор не окупились, но и, скорее всего, они не окупятся в обозримом будущем".

Как отметил Емельянов, в период проведения чемпионата мира по футболу аудитория радиостанции и сайта "Спорт FM" серьезно увеличилась, но затем "наступают будни и поддерживать интерес к радиостанции очень сложно".

Радиостанция "Спорт FM" в нынешнем ее формате была запущена в 2013 г. Станция входит в медиахолдинг ЕМГ, которому также принадлежат станции "Европа плюс", "Дорожное радио", "Новое радио" и т. д. Радиостанция очень быстро расширилась и за короткое время получила почти 45 частот в регионах (сейчас их около 39).

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Теги: Спорт FM, Европейская медиа группа
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"Спорт FM" избавится от аналитики и добавит в вещание музыки

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