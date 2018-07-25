ФИФА назвала символическую сборную ЧМ-2018 по версии болельщиков

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Международная федерация футбола завершила голосование на своем официальном сайте по выбору лучших игроков прошедшего чемпионата мира в России.

Чаще всего пользователи сайта FIFA.com отдавали голоса хорватскому полузащитнику Луке Модричу. Серебряный призер ЧМ получил 49% голосов.

Вратарем символической сборной стал бельгиец Тибо Куртуа (19%).

В защиту фанаты выбрали француза Рафаэля Варана, бразильцев Марсело и Тиаго Силву, уругвайца Диего Година.

В линию полузащиты вместе с Модричем попали бразилец Филиппе Коутиньо и бельгиец Кевин Де Брейне.

В нападении символической сборной чемпион мира француз Килиан Мбаппе, англичанин Харри Кейн и португалец Криштиану Роналду.

Больше всего в символической сборной оказалось игроков сборной Бразилии — трое, хотя команда вылетела уже в четвертьфинале. Чемпион мира Франция и бронзовый призер Бельгия делегировали по два футболиста, а всего в символическую сборную попали игроки семи разных сборных.