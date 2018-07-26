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РФС признал выступление на ЧМ успешным и согласовал переназначение Черчесова

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Исполнительный комитет Российского футбольного союза считает успешным выступление сборной России на чемпионате мира 2018 года, сообщил член исполкома Игорь Лебедев.

Кроме того, он написал в своем твиттере, что исполком официально согласовал назначение Станислава Черчесова на должность главного тренера национальной мужской сборной команды России по футболу на новый срок.

На чемпионате мира 2018 года сборная России дошла до четвертьфинала, где уступила Хорватии в серии пенальти.

Станислав Черчеслова возглавляет национальную команду с августа 2016 года.

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Теги: футбол, ЧМ-2018, сборная России, РФС
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