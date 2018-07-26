Спорт

РФС определился с использованием видеопомощи в чемпионате и Кубке России

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Система видеопомощи арбитрам будет использована на девяти матчах чемпионата и Кубка России, заявил исполняющий обязанности президента Российского союза (РФС) Александр Алаев на пресс-конференции в четверг.

"Мы готовим арбитров в специальном классе, который находится в здании РФС. Эти арбитры будут выполнять функцию видеопомощников судей. Процесс непростой, в наших планах внедрить и использовать систему ВАР в девяти матчах стартовавшего сезона; в двух полуфиналах Кубка России и в финале, а также в стыковых матчах Российской премьер-лиги и Футбольной национальной лиги", - сказал Алаев.

Система видеопомощи арбитрам использовалась на чемпионате мира в России 2018 года.

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Теги: футбол, РФС
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