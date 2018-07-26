Российский бизнесмен Жордания станет владельцем голландского ФК "Бен Босх"

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Основатель и владелец российской компании "Ойл Энерджи Групп" Кахи Жордания достиг договоренности о приобретении голландского футбольного клуба "Ден Босх", сообщает представитель бизнесмена.

Отмечается, что переговоры начались в апреле 2018 года и в начале текущей недели стороны согласовали параметры сделки и подписали контракт, который должен получить одобрение в Королевском футбольном союзе Голландии.

Как сообщил "Интерфаксу" представитель бизнесмена, Королевский футбольный союз одобрит сделку "в течение ближайших недель".

Контракт включает в себя приобретение 99,9 процентов акций клуба.

Футбольный клуб "Ден Босх" из города Хертогенбос основан в 1965 году. В сезоне-2017/2018 клуб занял 11-е место в Эрстедивизи - элитном дивизионе чемпионата Голландии.