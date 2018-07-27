Команда "КАМАЗ-мастер" Каргинова выиграла российский этап "Шелкового пути"

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Экипаж российской команды "КАМАЗ-мастер" пилота Андрея Каргинова показал лучший результат по итогам российского этапа ралли-рейда "Шелковый путь 2018" в зачете грузовиков.

По итогам заключительного седьмого этапа гонки в зачете грузовиков лучшим стал другой экипаж "КАМАЗ-мастер" - пилота Эдуарда Николаева (59 минут 25 секунд). Вторым стал его коллега по команде Дмитрий Сотников (+52 секунды), а третьим - Каргинов (+2 минуты 36 секунд), который и победил в генеральной классификации ( на прохождение семи этапов экипажу потребовалось 25 часов 26 минут 12 секунд).

Второе место в генеральной классификации зачета грузовиков занял Айрат Мардеев, а третье - Антон Шибалов.

В генеральном зачете внедорожников россиянин Сергей Карякин из команды Snag Racing сал четвертым.

Торжественный финиш российского этапа гонки состоится в субботу на Красной площади в Москве.

Китайский этап "Шелкового пути" состоится в сентябре.