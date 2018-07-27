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Спорт

РФС подписал новый контракт со Станиславом Черчесовым

Соглашение подписано по системе "2+2"

РФС подписал новый контракт со Станиславом Черчесовым
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов
Фото: ТАСС, Антон Новодережкин

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Российский футбольный союз (РФС) сообщил о подписании нового контракта с главным тренером национальной сборной России Станиславом Черчесовым по системе "2+2 года".

Черчесов будет готовить команду к предстоящим контрольным матчам, играм Лиги Наций и отборочному циклу чемпионата Европы-2020.

"РФС благодарит тренерский штаб национальной сборной России за успешно проведенную работу при подготовке к Чемпионату мира FIFA 2018, где российская команда дошла до четвертьфинала", - говорится в сообщении.

В свою очередь Черчесов заявил, что понимает меру своей ответственности за возлагаемые на него задачи.

"Сегодня тренерский штаб сборной России подписал соглашение с РФС по системе "2+2 года" Рад, что мы продолжим работу со сборной России. В плане результатов команды планка поднята достаточно высоко, хотелось бы продолжать дальше в том же духе. Понимаем всю меру своей ответственности, будем делать свою работу с достоинством", - цитирует пресс-служба РФС слова главного тренера.

Накануне исполком РФС признал успешным выступление национальной команды на домашнем чемпионате мира, где сборная России вышла в четвертьфинал, в серии пенальти уступив Хорватии.

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Теги: футбол, сборная России, Станислав Черчесов, РФС

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