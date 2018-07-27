ИААФ продлила отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - В Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) объявили в пятницу, что пока не видят возможности восстановить членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

"В комиссии единогласно высказались за то, чтобы на данном этапе не восстанавливать членство ВФЛА", - заявил на пресс-конференции в Аргентине глава Инспекционной комиссии ИААФ Руне Андерсен.

Он подчеркнул, что по некоторым вопросам, мешавшим восстановлению российского членства, достигнут большой прогресс, но при этом пояснил, что остаются нерешенными несколько основных проблем. Речь идет, в частности, о компенсации расходов ИААФ, связанных с российским допинговым скандалом. Андерсен пояснил, что РФ выражает готовность заплатить деньги, когда будут подсчитаны все понесенные ИААФ расходы.

Также в ИААФ настаивают на том, чтобы Россия предоставила доступ к данным московской антидопинговой лаборатории за 2011-2015 годы. Еще одно условие - восстановление Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Наконец, от РФ требуют признать факт существования в прошлом государственной системы по сокрытию применения спортсменами допинга.

"Если все это будет сделано, то на следующем нашем заседании в Монако в декабре 2018 года, мы будем рекомендовать временно восстановить ВФЛА к этому времени", - сказал Андерсен. Он добавил, что если это по-прежнему будет невозможным, "то нам придется рассмотреть другие варианты".

В ВФЛА не удивились

Член президиума Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), бывший член совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) Михаил Бутов не удивлен решением ИААФ не восстанавливать ВФЛА.

"Для меня это решение было предсказуемым, так как ИААФ не раз заявляло, что ВФЛА не будет восстановлено, пока не будут выполнены два критерия (признание доклада Ричарда Макларена и восстановление Российского антидопингового агентства - ИФ) - сказал Бутов "Интерфаксу" в пятницу.

"Из позитивного могу отметить, что после того, как в марте прозвучало жесткое предупреждение о том, что ВФЛА не будет восстановлено, если не будет эффективно работать, то она будет исключена из ИААФ, теперь же эти предупреждения были сняты. Однако, с точки зрения статуса ВФЛА, ничего не поменялось ", - добавил он.

ВФЛА была лишена членства в ИААФ в ноябре 2015 года из-за допингового скандала. Одно из условий восстановления ВФЛА - восстановление Российского антидопингового агентства (РУСАДА), которого можно ждать не раньше сентября.