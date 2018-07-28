Спорт

ЦСКА стал обладателем Суперкубка России по футболу

Единственный гол в ворота "Локомотива" был забит в дополнительное время

ЦСКА стал обладателем Суперкубка России по футболу
Игрок ЦСКА Хетаг Хосонов (слева) с партнерами по команде радуются забитому голу в матче за Суперкубок России по футболу
Фото: ТАСС, Денис Тырин

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - ЦСКА стал победителем в матче за Суперкубок России по футболу 2018, передает корреспондент "Интерфакса". Встреча между чемпионом России "Локомотивом" и серебряным призером чемпионата ЦСКА прошла на стадионе в Нижнем Новгороде в пятницу в присутствии 43 319 зрителей.

Оба тайма закончились со счетом 0:0. В дополнительное время полузащитник ЦСКА Хетаг Хосонов открыл счет - он и стал автором единственного гола в игре.

Матч за Суперкубок России по футболу - ежегодный турнир, учрежденный РФС и РФПЛ, проводимый перед стартом чемпионата России по футболу.

До этого ЦСКА 10 раз принимал участие в розыгрыше Суперкубка и шесть раз становился его обладателем. После пятой победы в 2013 году клуб получил почетный трофей на вечное хранение. "Локомотив" пять раз боролся за Суперкубок и дважды его выигрывал.

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Теги: Россия, Футбол

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