Большинство россиян назвали итоги ЧМ-2018 для сборной России максимальными или выше ожиданий

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - По мнению 40% россиян, сборная России показала максимальный результат для своего уровня, выйдя в четвертьфинал чемпионата мира по футболу, показал опрос ВЦИОМ.

Между тем более трети (36%) респондентов отметили, что команда превзошла самые смелые ожидания.

Согласно опросу, 71% опрошенных следили за играми с участием сборной России. 66% зрителей матчей с участием российской сборной высказали мнение, что ее поражение в матче с командой Хорватии было случайным, так как соперники были примерно равны по силе. Однако 17% полагают, что сборная России была слабее хорватов, и ее проигрыш справедлив и закономерен. То, что российские игроки были сильнее и должны были победить хорватскую команду, считает каждый десятый (10%) опрошенный.

Опрос проводился 12-16 июля с участием 1600 респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%, отмечает ВЦИОМ.