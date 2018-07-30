Московское дерби 4 августа покажет в прямом эфире новый канал "Матч Премьер"

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Матч между футбольными клубами "Локомотив" - "Спартак" покажет канал "Матч Премьер".

"4 августа новый канал о российском футболе "Матч Премьер" покажет в прямом эфире центральный матч 2-го тура Российской премьер-лиги "Локомотив" - "Спартак". Комментировать московское дерби будут Георгий Черданцев и Дмитрий Шнякин", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Матч ТВ", поступившем в "Интерфакс" в понедельник.

На "Матч Премьер" будут доступны все матчи Российской премьер-лиги сезона 2018/19 в прямом эфире. Подписку можно получить у всех операторов кабельного и спутникового ТВ и на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

Федеральный "Матч ТВ" также покажет игры 2-го тура: 4 августа будет показан матч "Урал" (Екатеринбург) - "Краснодар", комментировать будут Роман Трушечкин и Сергей Аболин, а 5 августа - матч "Ахмат" (Грозный) - "Енисей" (Красноярск), комментирует Адам Ахмадов.