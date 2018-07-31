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"Зенит" и ЦСКА показали убыток в прошедшем финансовом году

"Спартак" в 2017 году стал лидером по росту выручки

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Московский "Спартак" в 2017 году показал лучший результат среди ведущих российских футбольных клубов по динамике выручки, свидетельствуют данные системы "СПАРК-Интерфакс".

В прошлом году выручка АО "ФК "Спартак-Москва" по российским стандартам бухучета выросла на 32% - до 5,46 млрд рублей с 4,14 млрд рублей в 2016 году.

Финансовый год, за который отчитываются юрлица, не совпадает по срокам с футбольным сезоном. В сезоне 2016/2017 гг. "Спартак" впервые за 16 лет стал чемпионом России. В сезоне 2017/2018 гг. титул завоевал другой столичный клуб - "Локомотив". Его финансовая отчетность за последние годы недоступна.

После убытка в 933 млн рублей в 2016 г. "Спартак" в 2017 г. показал прибыль в 317 млн рублей.

У "Зенита", который в 2016 г. установил рекорд среди российских клубов по РСБУ-выручке (11,66 млрд рублей), этот показатель в 2017 г. упал на 17%, до 9,72 млрд рублей. При этом клуб после прибыли в 5,6 млрд рублей в 2016 г. зафиксировал убыток в 231 млн рублей.

ЦСКА увеличил выручку на 17%, до 2,69 млрд рублей, и показал 750 млн рублей убытка против 1,78 млрд рублей прибыли в 2016 г.

У "Краснодара" выручка в минувшем календарном году упала на 2% - до 3,76 млрд рублей, клуб зафиксировал незначительную (54,3 млн рублей) прибыль.

По амплитуде колебаний финансовых показателей безусловным лидером является московское "Динамо". В 2016 г. клуб зафиксировал выручку в 4,5 млрд рублей и почти такую же чистую прибыль - 4,13 млрд рублей. Однако в 2017 г. выручка упала почти вдвое - до 2,42 млрд рублей, а вместо прибыли клуб получил убыток в 1,7 млрд рублей.

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Теги: футбол, Спартак, ЦСКА
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