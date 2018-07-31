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Глава РФС пообещал наказать болельщиков "Локомотива" за расистские выкрики

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Болельщики, которые позволили себе оскорбительные выкрики в адрес бразильского нападающего ЦСКА Витиньо во время матча за Суперкубок России против "Локомотива" 27 июля, будут непременно наказаны, заявил журналистам исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза Александр Алаев.

"Эпизод будет рассмотрен на КДК (Контрольно-дисциплинарным комитетом РФС - ИФ), и все, кто виновен, понесут наказание. Мы не останемся в стороне от таких правонарушений", - сказал Алаев в Ижевске.

"На самом деле я хочу сказать, что 27-го я был на стадионе. Потрясающая атмосфера, аншлаг, шикарный матч, несмотря на то, что тяжелые погодные условия, страшная жара, футбол был интересным, и в целом атмосфера была действительно соответствующей празднику и вывеске матча. Но, к сожалению, всегда есть какие-то нюансы. Я об этом говорил, и сейчас повторюсь: таким вещам не место на наших стадионах, и мы сделаем все, чтобы искоренить это с наших стадионов", - добавил Алаев.

Во время матча болельщики "Локомотива" "ухали" в адрес темнокожего нападающего ЦСКА Витиньо.

Матч состоялся 27 июля в Нижнем Новгороде и закончилась минимальной победой ЦСКА в дополнительное время (1:0).

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Теги: футбол, Суперкубок России, ЦСКА, Локомотив

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