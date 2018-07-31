"Локомотив" подписал контракт с защитником сборной Германии Хеведесом

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Защитник "Шальке" и сборной Германии Бенедикт Хёведес подписал четырехлетний контракт с московским футбольным клубом "Локомотив", сообщила пресс-служба клуба.

"Во вторник Бенедикт успешно прошел медосмотр в Риме в одной из ведущих европейских клиник "Вилла Стюарт", где проходят восстановление футболисты со всего мира. Никаких проблем со здоровьем итальянские специалисты не выявили", - говорится в сообщении.

В составе молодёжной сборной Германии Хёведес выиграл чемпионат Европы 2009 года. Во взрослой сборной Германии дебютировал 29 мая 2011 года. Всего за национальную команду провел 44 матча. Двукратный бронзовый призер чемпионата Европы, чемпион мира 2014 года.