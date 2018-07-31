Главные новости
В миреЖурналист Джемаль снимал в ЦАР документальный фильм совместно с проектом ХодорковскогоМоскваАдвокат Третьяков отправлен под арест по делу о хищениях в НПО им. ЛавочкинаВ РоссииДвижение на Ярославском шоссе в районе обрушения перехода восстановлено
Спорт

"Локомотив" подписал контракт с защитником сборной Германии Хеведесом

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Защитник "Шальке" и сборной Германии Бенедикт Хёведес подписал четырехлетний контракт с московским футбольным клубом "Локомотив", сообщила пресс-служба клуба.

"Во вторник Бенедикт успешно прошел медосмотр в Риме в одной из ведущих европейских клиник "Вилла Стюарт", где проходят восстановление футболисты со всего мира. Никаких проблем со здоровьем итальянские специалисты не выявили", - говорится в сообщении.

В составе молодёжной сборной Германии Хёведес выиграл чемпионат Европы 2009 года. Во взрослой сборной Германии дебютировал 29 мая 2011 года. Всего за национальную команду провел 44 матча. Двукратный бронзовый призер чемпионата Европы, чемпион мира 2014 года.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: футбол, РФПЛ, Локомотив
Спорт
Песков ставил на сборную Испании перед матчем с РоссиейПесков ставил на сборную Испании перед матчем с Россией
По словам пресс-секретаря президента РФ, он проспорил "много денег" режиссеру Тиграну КеосаянуПодробнее
 Путин в Кремле наградил членов сборной России по футболуПутин в Кремле наградил членов сборной России по футболу
Станислав Черчесов получил орден Александра НевскогоПодробнее
 ЦСКА стал обладателем Суперкубка России по футболуЦСКА стал обладателем Суперкубка России по футболу
Единственный гол в ворота "Локомотива" был забит в дополнительное времяПодробнее
 РФС подписал новый контракт со Станиславом ЧерчесовымРФС подписал новый контракт со Станиславом Черчесовым
Соглашение подписано по системе "2+2"Подробнее
Футболист ЦСКА Головин перейдет в "Монако"Футболист ЦСКА Головин перейдет в "Монако"
Эту информацию "Спорт-Экспрессу" подтвердил вице-президент одного из лидеров чемпионата Франции Вадим ВасильевПодробнее
 "Спорт FM" избавится от аналитики и добавит в вещание музыки"Спорт FM" избавится от аналитики и добавит в вещание музыки
Теперь эфир будет на 80% состоять из музыки, но в "Европейской медиа группе" заверяют, что станция сохранит спортивное направлениеПодробнее
 Игнашевич вошел в тренерский штаб молодежной команды ЦСКАИгнашевич вошел в тренерский штаб молодежной команды ЦСКА
Футболист решил завершить карьеру игрока после ЧМ-2018Подробнее
 Компенсации российским клубам за участие их футболистов в ЧМ оценили в $10 млнКомпенсации российским клубам за участие их футболистов в ЧМ оценили в $10 млн
Окончательные суммы будут зависеть от того, согласятся ли клубы принять эти деньги от ФИФАПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 31 июля6 фото
31 июля
Фотохроника 31 июля
Фестиваль "Архстояние-2018"7 фото
30 июля
Фестиваль "Архстояние-2018"
Лучшие фото недели10 фото
27 июля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреЖурналист Джемаль снимал в ЦАР документальный фильм совместно с проектом ХодорковскогоМоскваАдвокат Третьяков отправлен под арест по делу о хищениях в НПО им. ЛавочкинаВ РоссииДвижение на Ярославском шоссе в районе обрушения перехода восстановленоЭкономикаMail.ru Group прекратила поддержку собственного браузера "Амиго"В миреЕС ввел санкции против двух компаний Ротенберга за строительство моста в КрымВ РоссииСестры, обвиняемые в убийстве отца, рассказали об угрозах расправы от него

Facebook обнаружил попытки повлиять на промежуточные выборы в США

Вопросы вызвали 8 страниц и 17 профилей в Facebook, а также 7 аккаунтов в Instagram Подробнее

Что произошло за день: вторник, 31 июля

Гибель российских журналистов в ЦАР, обрушение надземного перехода под Москвой и новые "крымские" санкции Подробнее

Журналист "АиФ" погиб, отправившись в Нижний Новгород в командировку

Фотохроника 31 июля

Фотохроника 31 июля6 фото

Главные новые российские фильмы показали на Strelka Film Festival

Журналист Джемаль снимал в ЦАР документальный фильм совместно с проектом Ходорковского

Журналист Джемаль снимал в ЦАР документальный фильм совместно с проектом ХодорковскогоВ проекте заявили, что съемочная группа не выходит на связь и действительно может быть мертва Подробнее

"Локомотив" подписал контракт с защитником сборной Германии Хеведесом

Выручка "дочки" Huawei в России в 2017 году выросла на 70%

Стали известны имена погибших в ЦАР россиян

Стали известны имена погибших в ЦАР россиянЖурналист Орхан Джемаль снимал вместе с режиссером Александром Расторгуевым фильм о частных военных компаниях Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru