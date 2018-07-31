Рекорд посещаемости установлен на старте чемпионата России по футболу

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - В первом туре чемпионата России по футболу установлен рекорд посещаемости, восемь игр посетили около 170 тыс. человек, сообщает пресс-служба Российской премьер-лиги.

"В первом туре РПЛ сезона 2018/2019 был побит рекорд посещаемости старта чемпионата -169 тыс. 600 зрителей (21 тыс. 200 в среднем). Это на 70 тыс. 418 человек больше, чем в прошлом сезоне (на 71%)", - говорится в сообщении.

Предыдущий рекорд был установлен в 2010 году - 135 тыс. 323 болельщика (16 тыс. 915 за матч).

Матчи первого тура чемпионата Российской премьер-лиги прошли с 28 по 31 июля. При этом тур оказался самым нерезультативным стартовым туром в истории российских чемпионатов - забито всего восемь мячей в 8 играх. Предыдущий антирекорд результативности был установлен в 2001 году, когда было забито 10 мячей. Всего в первом туре зафиксировано три нулевых ничьи, еще три матча завершились со счетом - 1:0. Самые результативные матчи тура: "Рубин" - Краснодар" - 2:1 и "Енисей" - "Зенит" - 0:2.