Первый тур Российской премьер-лиги. Обобщение

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - В России завершился стартовый тур чемпионата России по футболу-2018/19 среди команд премьер-лиги. "Интерфакс" подводит его итоги.

Осечка чемпиона

Московский "Локомотив", по итогам предыдущего сезона вернувший себе звание чемпиона России, не смог добиться победы в матче против "Уфы". Встреча, прошедшая в столице Башкортостана в понедельник, завершилась со счетом 0:0. С другой стороны, сразу после финального свистка эмоции футболистов "Локомотива" имели право быть положительными: в компенсированное ко второму тайму время вратарь москвичей Маринато Гилерме отразил удар с пенальти, благодаря чему увел свою команду от поражения.

"Уфа" проводила третий официальный матч под руководством Сергея Томарова, сменившего на посту главного тренера Сергея Семака (возглавил "Зенит"). Второй матч прошел на прошлой неделе также в Уфе в рамках второго квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА против словенского "Домжале", но и он завершился со счетом 0:0. В 2016 году Томаров исполнял обязанности главного тренера "Уфы" в домашнем матче заключительного тура чемпионата России против "Спартака" и привел свою команду к победе - 3:1.

Обновленный ЦСКА

После массового исхода лидеров-старожилов вице-чемпион России московский ЦСКА смог выиграть Суперкубок страны, вырвав победу над столичным "Локомотивом" в дополнительное время. А игру первого тура чемпионата против "Крыльев Советов" в Самаре армейский клуб завершил со счетом 0:0. При этом команда Виктора Гончаренко не раз была близка к взятию ворот соперника.

Для экс-футболиста московского "Спартака" Андрея Тихонова, выведшего самарскую команду в премьер-лигу, игра против ЦСКА стала дебютной в качестве главного тренера на матче в главном дивизионе отечественного футбола.

Минимальная победа "Спартака"

Еще один клуб, вернувшийся в премьер-лигу, ФК "Оренбург", матч первого тура проводил со "Спартаком" на поле москвичей. Гости пропустили гол уже на четвертой минуте (в составе "Спартака" отличился его дебютант Самуэль Жигу), а оставшееся до финального свистка время в основном проводили на своей половине поля. Но и у ворот "Спартака" возникали моменты, самый опасный из них – на 88-й минуте, когда полузащитник хозяев Ивелн Попов бросился под плотный удар полузащитника гостей Вадима Афонина. Тем самым Попов спас свою команду от традиционного для нее гола в конце игры, а "Спартак", завоевавший бронзу в прошлом чемпионате, новый турнир начал с минимальной победы – 1:0.

Дебют главного тренера Семака в "Зените"

Между тем, в турнирной таблице чемпионата России-2018/19 "Спартак" после первого тура располагается ниже "Зенита". Петербургский клуб в Тюмени обыграл красноярский "Енисей" с более убедительным – 2:0 – счетом в Тюмени. Правда, оба гола "Зенит" провел в заключительном отрезке матча: на 81-й минуте команду вывел вперед Артем Дзюба, через четыре минуты счет удвоил Далер Кузяев. Авторы обоих голов – триумфаторы в составе сборной России, дошедшей до четвертьфинала ЧМ-2018.

Таким образом, Сергей Семак выиграл первый официальный матч на посту главного тренера "Зенита". Ранее Семак был игроком команды, а также входил в ее тренерский штаб.

В свою очередь, "Енисей", главным тренером которого является Дмитрий Аленичев, является дебютантом премьер-лиги.

Как сыграли другие

Остальные матчи первого тура принесли следующие результаты: "Рубин" (Казань) – "Краснодар" – 2:1, "Арсенал" (Тула) – "Динамо" (Москва) – 0:0, "Ростов" (Ростов-на-Дону) – "Ахмат" (Грозный) – 1:0, "Урал" (Екатеринбург) – "Анжи" (Махачкала) – 0:1.

🆕 Так выглядит турнирная таблица чемпионата России после 1-го тура.



📎 Делай репост, чтобы следить за любимыми командами и обновлениями. #РоссийскаяПремьерЛига pic.twitter.com/pBg29ryqJQ — Российская Премьер-Лига (@rfpl) 31 июля 2018 г.

Рекорд посещаемости

Российская премьер-лига (РПЛ) констатировала рекорд посещаемости матчей стартового тура отечественного чемпионата.

🔥 В 1-м туре #РПЛ сезона-2018/2019 был побит рекорд посещаемости старта чемпионата – 169 600 зрителей (21 200 в среднем)! Это на 70 418 человек больше, чем в прошлом сезоне (на 71%).



Предыдущий рекорд был установлен в 2010-м году: 135 323 болельщика (16 915 за матч). #РПЛ pic.twitter.com/qbk4afddWe — Российская Премьер-Лига (@rfpl) 31 июля 2018 г.

Высокий зрительский интерес к матчам отечественного чемпионата объясняется эхом и наследием прошедшего недавно в России ЧМ-2018. Самыми посещаемыми оказались игры, прошедшие на аренах чемпионата мира: "Крылья Советов" – ЦСКА ("Самара Арена", 39137 зрителей), "Спартак" – "Оренбург" ("Открытие Арена"/"Спартак", 36672) "Ростов" – "Ахмат" ("Ростов Арена", 27975), "Урал" – "Анжи" ("Екатеринбург Арена", 17194).

Наименьшая аудитория среди матчей первого тура РПЛ зафиксирована в Уфе, где играли "Уфа" и "Локомотив": 8368

Антирекорд результативности

Многие из тех, кто личным присутствием почтил матчи первого тура, голов не увидели. А если и увидели – то по минимуму. В трех встречах взятий ворот не зафиксировано, еще в трех состоялось по голу, в одной игре было два гола, в еще одной – три. В итоге тур оказался самым нерезультативным стартовым туром в истории российских чемпионатов - забито всего восемь мячей в восьми играх. Предыдущий антирекорд результативности был установлен в первом туре чемпионата-2001, когда было забито 10 мячей.

Расписание второго тура

Во втором туре встретятся:

3 августа – "Динамо" – "Рубин";

4 августа – "Урал" – "Краснодар", "Зенит" – "Арсенал", "Локомотив" – "Спартак";

5 августа – "Крылья Советов" – "Оренбург", ЦСКА – "Ростов", "Ахмат" – "Енисей";

6 августа – "Уфа" – "Анжи".

Наблюдал Владимир Нардин