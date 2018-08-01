Экс-вратарь "Рубина" Рыжиков перешел в "Крылья Советов"

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU -

Вратарь Сергей Рыжиков перешел из казанского "Рубина", за который он выступал на протяжении 11 сезонов, в "Крылья Советов", сообщает пресс-служба самарского футбольного клуба.

Контракт с самарским клубом рассчитан на два года. За "Крылья Советов" Рыжиков будет заявлен в ближайшее время и будет выступать под игровым номером "1".

В составе "Рубина" Рыжиков по два раза выиграл чемпионат России и Суперкубок страны, один раз – Кубок России. Также футболист выступал за клубы "Салют-Энергия" (Белгород), "Сатурн" (Раменское), "Локомотив" (Москва) и на правах аренды за "Анжи" (Махачкала) и "Томь" (Томск). В составе "Локомотива" он также стал обладателем Кубка России.