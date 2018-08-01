Федор Смолов попал в ДТП в Краснодаре

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Нападающий сборной России по футболу Федор Смолов попал в дорожно-транспортное происшествие в Краснодаре, где он защищает цвета местного одноименного клуба.

Как сообщают "Кубанские новости" со ссылкой на источник в оперативных службах региона, авария произошла в ночь на 1 августа, Смолов находился за рулем BMW M5 First Edition. По предварительным данным, в результате аварии никто не пострадал.

О подробностях аварии – были ли еще участники ДТП, во что именно врезалась машина Смолова – не сообщается. Но приводятся фото разбитого авто и некоторые данные о нем: "Тираж BMW M5 в версии First Edition ограничен 400 экземплярами, 20 из которых доступны в России. Цена на авто начинается от 8 990 000 рублей".

СМИ: Федор Смолов попал в Краснодаре в ДТП на автомобиле за 9 млн рублей.https://t.co/sNyXkTMeR6 pic.twitter.com/jnQG89xyNy — Кубань 24 (@kuban24tv) 1 августа 2018 г.

Федор Смолов выступает в "Краснодаре" с 2015 года, в его составе дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата России. Он выступал за сборную России на домашнем чемпионате мира-2018. В первом туре чемпионата России против "Рубина" в Казани отметился голом, который, однако, от поражения (1:2) "Краснодар" не спас. Этот матч был сотым для Смолова в составе "Краснодара".