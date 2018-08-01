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Экс-гендиректору московского ХК "Динамо" предъявили обвинение в связи с долгами по зарплате

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Старший следователь по особо важным делам ГСУ СК России майор юстиции Алексей Алексеев в начале июня предъявил обвинение бывшему генеральному директору московского хоккейного клуба "Динамо" Андрея Сафронову в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 145.1 УК РФ, сообщает "Спорт-Экспресс".

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Речь идет о невыплате зарплаты свыше двух месяцев. В отношении Сафронова избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Сафронов возглавлял клуб с 2010 года и покинул его прошлым летом. При нем юридическое название было АНО "ОХК Динамо".

Арбитражный суд Москвы 22 января 2018 года признал обоснованным заявление индивидуального предпринимателя о банкротстве московского АНО "ОХК "Динамо", поданное 3 октября 2017 года. Суд тогда ввел процедуру наблюдения в АНО "ОХК "Динамо".

На участие в чемпионате КХЛ сезона-2017/18 подало заявку ООО "Хоккейный клуб "Динамо" (Москва), которая была удовлетворена лигой.

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Теги: хоккей, ХК Динамо

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