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ФК ЦСКА подписал контракт с уругвайским форвардом Эрнандесом

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Московский футбольный клуб ЦСКА объявил о подписании трехлетнего соглашения с уругвайским форвардом Абелем Эрнандесом.

"Уже завтра уругваец приступит к тренировкам с красно-синими", - говорится в сообщении пресс-службы армейского клуба в среду.

Предыдущим клубом 27-летнего Эрнандеса был английский "Халл Сити", до этого футболист выступал за команды "Сентрал Эспаньол", "Пеньяроль" (обе - Уругвай) и "Палермо" (Италия).

В составе сборной Уругвая Эрнандес провел 28 матчей, забив 11 мячей.

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