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Определился соперник "Спартака" по квалификации Лиги чемпионов

Им стал греческий клуб ПАОК, взявший верх над швейцарским "Базелем"

Определился соперник "Спартака" по квалификации Лиги чемпионов
Футболисты ПАОКа празднуют успех в ответном матче с "Базелем"
Фото: epa/vostock-photo

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Греческий футбольный клуб ПАОК стал соперником московского "Спартака" в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов УЕФА.

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Об этом стало известно после того, как ПАОК в ответном матче второго раунда одолел в Швейцарии местную команду "Базель" со счетом 3:0. Первая встреча этих команд, состоявшаяся неделю назад в Греции, также завершилась победой ПАОКа – 2:1.

Таким образом, ПАОК, согласно жеребьевке, в следующей стадии турнира сыграет со "Спартаком". Первая встреча пройдет 8 августа в Салониках, ответная – 14 августа в Москве.

Победитель пары ПАОК – "Спартак" выйдет в раунд плей-офф, а в случае успеха в этой стадии турнира получает путевку в групповой этап ЛЧ. Россию здесь уже гарантированно представят московские "Локомотив" (чемпион России) и ЦСКА (серебряный призер), получившие путевки автоматически.

Команда, которая проиграет в третьем квалификационном раунде ЛЧ или раунде плей-офф, выступит на групповой стадии Лиги Европы.

Кто такой ПАОК

ПАОК – серебряный призер чемпионата Греции. По клубному рейтингу страны в УЕФА, команда, ставшая второй в чемпионате Греции, получает право на участие в Лиге чемпионов и начинает здесь турнирный путь со второго квалификационного раунда. Тогда как "Спартак", как бронзовый призер чемпионата России, начинает выступление в Лиге чемпионов с третьего раунда.

Дважды ПАОК становился чемпионом страны, но это было еще в сезонах-1975/76 и 1984/85. Кроме того, н - шестикратный обладатель Кубка Греции.

Президент ПАОКа из России

Президентом клуба ПАОК является российский бизнесмен Иван Саввиди. Ранее сообщалось, что руководство чемпионата Греции по футболу запретило ему посещать матчи в ближайшие три года.

Такому наказанию он подвергся за срыв матча чемпионата Греции между ПАОКом и АЕКом в марте.

Во время матча рефери не засчитал гол, забитый игроком ПАОКа. Бизнесмен был так возмущен ситуацией, что выбежал на поле и направился к главному арбитру. При этом на кадрах с матча видно, что у Саввиди на поясе висит кобура с пистолетом. В итоге матч был отменен, а команда Саввиди получила техническое поражение.

В России Саввиди известен по деятельности на посту президента ФК "Ростов" (Ростов-на-Дону) с 2002 по 2005 годы.

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Теги: футбол, Лига чемпионов УЕФА, ФК Спартак

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