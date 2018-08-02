Три российские биатлонистки перешли в сборную Украины

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Российские биатлонистки Екатерина Бех, Анастасия Рассказова и Оксана Москаленко будут представлять сборную Украины, сообщает "Спорт-Экспресс".

Также в украинскую национальную команду перешел их тренер Илья Лопухов. Издание отмечает, что ранее спортсменки намеревались перейти в сборную Белоруссии.

20-летняя Рассказова - член юниорской сборной России, она участвовала в юниорском чемпионате мира, побеждала на российских юниорских стартах. В юниорском рейтинге СБР она занимала 11-е место. Так как она выступала за российскую команду на международных стартах, Рассказова сможет выступать за Украину только после обязательного карантина или с согласия Союза биатлонистов России.

Екатерина Бех, которой 20 лет исполнится 19 августа, привлекалась к участию в юниорском Кубке IBU. К середине декабря она сможет выступать за сборную Украины без всяких ограничений.

18-летняя Оксана Москаленко в рейтинге СБР среди девушек занимала по итогам сезона 15-е место, сильнейшей в своем возрасте никогда не была.

"Спорт-Экспресс" констатирует, что все три спортсменки не являются сильнейшими в своем возрасте, но напоминает, что олимпийские чемпионки, выступавшая за Белоруссию Дарья Домрачева и представляющая Словакию Анастасия Кузьмина, также не считались звездами, когда покидали российскую сборную.