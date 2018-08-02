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Смолов назвал причину своей аварии за рулем BMW в Краснодаре

Ему грозит административный арест на 15 суток и лишение прав до полутора лет

Смолов назвал причину своей аварии за рулем BMW в Краснодаре
Игрок сборной России Федор Смолов
Фото: ТАСС, Сергей Бобылев

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции опросили капитана футбольного клуба "Краснодар" Федора Смолова по обстоятельствам ДТП с участием принадлежащего ему автомобилю, сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах Краснодарского края в четверг.

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"Футболист признал, что в момент аварии находился за рулем автомобиля BMW, но из-за плохого самочувствия потерял контроль над транспортным средством. Ему, как виновнику, грозит административное наказание", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что беседа с полицейскими прошла в присутствии службы безопасности футбольного клуба "Краснодар".

В пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю также сообщили "Интерфаксу", что "виновник ДТП установлен", но не стали раскрывать его имени.

"В отношении водителя составлены административные материалы по ст. 12.33 КоАП РФ (повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений), ст. 12.27 КоАП РФ (невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием), которые предусматривают наложение административного штрафа, лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до 15 суток", - отметил представитель пресс-службы.

По данным МВД, ДТП с участием автомобиля BMW произошло накануне в 01:40 мск на улице Ставропольской Краснодара. Водитель автомобиля не справился с управлением, в результате чего совершил наезд на несколько секций дорожного ограждения. В ДТП никто не пострадал.

По информации пресс-службы, администрации Краснодара, ущерб городу, нанесенный аварией, оценивается в сумму порядка 60 тыс. рублей.

Стоимость разбитого автомобиля - около 9 млн рублей.

Федор Смолов выступает в "Краснодаре" с 2015 года, в его составе дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата России. Он выступал за сборную России на домашнем чемпионате мира-2018. В первом туре чемпионата России против "Рубина" в Казани отметился голом, который, однако, от поражения (1:2) "Краснодар" не спас. Этот матч был сотым для Смолова в составе "Краснодара".

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Теги: футбол, Федор Смолов, BMW

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