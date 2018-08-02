Призовой фонд матча за звание чемпиона мира по шахматам составит 1 млн евро

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Организаторы матча за звание чемпиона мира по шахматам между норвежцем Магнусом Карлсеном и американцем Фабиано Каруаной подтвердили, что его призовой фонд составит 1 млн евро.

Накануне стало известно, что матч пройдет в Лондоне - в здании The College в центральном районе Ковент-Гарден.

"Цены на билеты варьируются от 3700 – 8 500 рублей (от 60 до 130 долларов) в зависимости от игрового дня и типа билета. Старт продаж запланирован на 3 августа", - говорится в сообщении пресс-службы World Chess, организатора матча. Билеты, в частности, будут доступны на официальном сайте worldchess.com, а их продажа стартует 3 августа.

Премиальная онлайн-трансляция для тех, кто не смог предпочтет наблюдать за матчем на удаленном доступе, будет стоить 1 000 рублей (15 долларов) за матч или 1 500 рублей (20 долларов) в течение всего года "и будет включать в себя доступ к видеотрансляциям с нескольких камер, доступ за кулисы, студийное шоу с экспертными комментариями и специальными гостями".

"Чемпионский турнир, призовой фонд которого составит 1 млн евро, будет сопровождаться гала церемониями открытия и закрытия для VIP-гостей, а также рядом публичных событий для жителей и гостей Лондона", - говорится в сообщении.

Матч продет с 9 по 28 ноября 2018 года и будет состоять из 12 раундов. Если они не выявят победителя, то будет назначен тай-брейк.

"Мы знаем, что в Великобритании — миллионная аудитория поклонников шахмат. Чемпионат мира, который пройдет в Лондоне, это шанс стать свидетелями битвы величайших умов мира. Мы ожидаем большое количество гостей из Норвегии, которые приедут поддержать Магнуса Карлсена. В США мы также наблюдаем повышенный интерес к событию, ведь американец Фабиано Каруана принимает участие в чемпионате впервые почти за 50 лет", - заявил генеральный директор World Chess Илья Мерензон.

Турнир претендентов в 2018 году проходил в Берлине. Американский гроссмейстер Фабиано Каруана занял итоговое первое место и осенью сыграет в матче за звание чемпиона мира с действующим обладателем титула норвежцем Магнусом Карлсеном.

Магнус Карлсен завоевал титул в 2013 году, выиграв у действовавшего на тот момент чемпиона мира индийца Вишванатана Ананда (предварительно - заняв первое место на турнире претендентов). В 2014 году он вновь победил соперника из Индии, а в 2016 – взял верх над победителем турнира претендентов россиянином Сергеем Карякиным.