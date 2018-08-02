Футболист ЦСКА Хосонов выбыл из строя из-за травмы

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - У полузащитника московского ФК ЦСКА Хетага Хосонова выявлен перелом пятой плюсневой кости правой стопы.

"Сегодня Хетаг был прооперирован в одной из московских клиник. Ориентировочные сроки восстановления Хосонова - до двух месяцев", - говорится в сообщении пресс-службы ЦСКА.

Хосонов не смог доиграть матч первого тура чемпионата России-2018/19 против "Крыльев Советов" в Самаре во вторник (0:0).

Между тем, Хосонов начал сезон триумфально: его гол в ворота столичного "Локомотива" в дополнительное время матча за Суперкубок России 27 июля в Нижнем Новгороде помог ЦСКА в очередной раз стать обладателем трофея.