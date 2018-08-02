ФК "Локомотив" оштрафован на 50 тыс. руб. за проявление фанатами расизма

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Московский "Локомотив" оштрафован на общую сумму в 70 тысяч рублей за поведение его болельщиков в матче за Суперкубок со столичным ЦСКА, заявил глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц на пресс-конференции в четверг.

"За оскорбление зрителями футболиста команды-соперника принято решение оштрафовать "Локомотив" на 50 тысяч рублей. Это было не массовое скандирование, это мы установили по видеозаписи. "Ухали" 5-6 человек, это были разовые выкрики, поэтому такая сумма. За бросание зрителями посторонних предметов на поле "Локомотив" заплатит еще 20 тысяч рублей", - сказал Григорьянц.

"За использование пиротехники ЦСКА оштрафован на 50 тысяч рублей. За выход за пределы технической зоны на 3 тысячи оштрафован тренер ЦСКА Гончаренко", - добавил он.

"Тренер оштрафован как физическое лицо", - пояснил Григорьянц.

"Также футболист ЦСКА Чалов оштрафован на 50 тысяч рублей за неспортивное поведение, он пнул бутылку, которая полетела в трибуны", - рассказал Григорьянц.

В матче за Суперкубок России, который состоялся 27 июля в Нижнем Новгороде ("Локомотив" – ЦСКА, 0:1 в дополнительное время), болельщики "Локомотива" "ухали" в адрес темнокожего бразильского нападающего ЦСКА Витиньо. Также на секторе, где располагались болельщики ЦСКА, жгли файера, а фанаты кидали посторонние предметы на поле.