Союз биатлонистов не подтвердил уход трех россиянок в сборную Украины

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - В Союз биатлонистов России (СБР) не поступали документы о смене гражданства трех российских спортсменок на украинское, заявил пресс-секретарь СБР Константин Бойцов.

"На сегодняшний день в Союзе биатлонистов России нет официальных документов о переходе Екатерины Бех, Анастасии Рассказовой и Оксаны Москаленко", - сказал Бойцов в эфире телеканала"Россия-24" (ВГТРК) в четверг.

Как сообщалось Бех, Рассказова и Москаленко выразили желание выступать за сборную Украины, они уже приняли участие в юниорском чемпионате Украины по летнему биатлону. Их документы находятся в стадии оформления.

По словам Бойцова, процесс смены спортивного гражданства "очень простой", "СБР пытается помочь спортсмена реализовать себя". Когда в союз поступают документы о смене гражданства от федерации другой страны или международной федерации, собирается правление союза и решает, разрешать ли спортсмену выступать за сборную другой страны.

В настоящее время, по его словам, казахская спортсменка выразила желание выступать за сборную России, а Кристина Ильченко и Екатерина Аввакумова вернулись, чтобы выступать за Россию.

20-летняя Рассказова - член юниорской сборной России, она участвовала в юниорском чемпионате мира, побеждала на российских юниорских стартах. В юниорском рейтинге СБР она занимала 11-е место. Так как она выступала за российскую команду на международных стартах, Рассказова сможет выступать за Украину только после обязательного карантина или с согласия Союза биатлонистов России.

Екатерина Бех, которой 20 лет исполнится 19 августа, привлекалась к участию в юниорском Кубке IBU. К середине декабря она сможет выступать за сборную Украины без всяких ограничений.

18-летняя Оксана Москаленко в рейтинге СБР среди девушек занимала по итогам сезона 15-е место, сильнейшей в своем возрасте никогда не была.