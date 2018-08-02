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Президент "Реала" оценил Модрича в 750 млн евро

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Президент мадридского футбольного клуба "Реал" Флорентино Перес назвал сумму, за которую готов отпустить в другой клуб хорватского полузащитника Луку Модрича.

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"Единственная возможность приобрести Модрича – заплатить за него 750 миллионов евро", - сказал Перес, слова которого приводит Marca.

Ранее СМИ сообщали, что купить Модрича хочет итальянский "Интер".

Лука Модрич перешел в "Реал" из лондонского "Тоттенхэма" в 2012 году. С тех пор в составе мадридского клуба он четыре раза выиграл Лигу чемпионов УЕФА, по три – Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира, два раза – Суперкубок Испании, по разу – чемпионат Испании и Кубок Испании.

На чемпионате мира-2018 в России он был капитаном сборной Хорватии, в ее составе провел два гола (один – с пенальти) и сделал одну голевую передачу. Хорватия дошла до финала ЧМ, где уступила Франции (2:4), а Модрич был признан лучшим игроком турнира.

Ранее "Реал" расстался с другим своим лидером – португальцем Криштиану Роналду, который перешел в итальянский "Ювентус".

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Теги: футбол, ФК Реал, Лука Модрич, Испания

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