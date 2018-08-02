"Витесс" Слуцкого вышел в третий раунд квалификации Лиги Европы

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Голландский футбольный клуб "Витесс", главным тренером которого является экс-наставник сборной России Леонид Слуцкий, завоевал путевку в третий квалификационный раунд Лиги Европы.

Во втором раунде квалификации команда российского специалиста по сумме двух встреч одолела румынский клуб "Вииторул". Ответный матч, прошедший на поле "Витесса" в четверг, завершился со счетом 3:1 в пользу хозяев. К началу второго тайма голландский клуб вел с разницей в два мяча, но позволил сопернику сократить отставание в счете.

Так возобновилась интрига двухматчевого противостояния: первая встреча, прошедшая на поле "Вииторула" неделей ранее, завершилась со счетом 2:2 ("Витесс" уступал в два мяча, но отыгрался) и румынский клуб мог перевести ответный матч на дополнительное время. Но команда Слуцкого смогла вновь увеличить преимущество и в итоге пройти "Вииторул" – команду, который возглавляет легенда румынского футбола Георгий Хаджи.

В третьем раунде "Витесс" сыграет со швейцарским "Базелем".

Матчи против "Вииторула" стали дебютными для Слуцкого на послу главного тренера "Витесса" в официальных матчах.

Слуцкий возглавил "Витесс"

Официально о назначении Слуцкого на пост наставника "Витесса" было объявлено в марте нынешнего года, но, как и сообщалось тогда, к работе он приступил только нынешним летом – перед стартом сезона.

За плечами Слуцкого в его зарубежной карьере был также английский "Халл Сити", выступающий в Чемпионшипе, втором по значимости дивизионе в Англии.

В декабре "Халл Сити" объявил о расторжении контракта с Леонидом Слуцким. Как сообщила пресс-служба клуба, соглашение расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

Перед Слуцким стояла задача вернуть "Халл Сити" в премьер-лигу, однако по ходу сезона команда застряла в середине турнирной таблицы.

Экс-наставник сборной России и московского ЦСКА Слуцкий возглавил "Халл Сити" перед началом прошлого сезона.

Российская карьера Слуцкого

До "Халл Сити" Слуцкий работал в московском ЦСКА, главным тренером которого он стал в 2009 году. Вместе с армейцами Слуцкий трижды становился чемпионом России (2012/13, 2013/14, 2015/16), по два раза завоевал Кубок страны (2010/11, 2012/13) и Суперкубок России (2013, 2014).

Под его руководством ЦСКА добился своего лучшего результата в Лиге чемпионов, дойдя до 1/4 финала турнира в сезоне-2009/10.

Летом 2015 года Слуцкий был назначен главным тренером сборной России, и руководство РФС и ЦСКА разрешили специалисту совмещать посты в национальной команде и клубе. Он ушел из сборной после неудачного для нее Евро-2016. А в декабре того года он покинул и ЦСКА.

За время работы в ЦСКА Слуцкий трижды признавался лучшим тренером года по версии РФС.

Ранее он тренировал элистинский "Уралан" в 2003-2004 гг, "Москву" в 2005-2007 гг. и самарские "Крылья Советов" в 2007-2009 гг.