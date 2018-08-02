"Уфа" вышла в третий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Уфа", дебютировавший в еврокубках в нынешнем сезоне, смог пробиться в третий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА.

По сумме двух встреч во втором раунде квалификации он оказался сильнее словенской команды "Домжале". Результат ответного матча, прошедшего в Словении в четверг, - 1:1. Первая игра, состоявшаяся в столице Башкортостана неделей ранее, завершилась со счетом 0:0. "Уфа" прошла соперника за счет лучшего показателя по голам на выезде. При этом до 87-й минуты ответной встречи российский клуб уступал в счете, но благодаря голу Бояна Йокича смог отыграться и завоевать путевку в следующий круг.

Следующим соперником "Уфы" – в третьем раунде квалификации – будет клуб из Люксембурга "Прогресс Нидеркорн"

По итогам сезона-2017/18 "Уфа" не попала в еврокубковую зону, заняв шестое место в турнирной таблице. Но вскоре стало известно, что новоявленный обладатель Кубка России "Тосно" (Ленинградская область) прекратил свое существование, и в Лиге Европы его заменила "Уфа".