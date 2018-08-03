Умер чемпион ОИ-1984 в составе сборной СССР по хоккею Тюменев

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - На 62 году жизни в четверг вечером скончался олимпийский чемпион, неоднократный чемпион мира и Европы по хоккею Виктор Тюменев, сообщает в пятницу пресс-служба московского ХК "Спартак", цвета которого защищал спортсмен.

"Хоккейный клуб "Спартак" приносит искренние соболезнования родным и близким Виктора Николаевича, всем болельщикам, кто знал и любил прекрасного хоккеиста и замечательного человека", - говорится в сообщении.

Похороны Виктора Тюменева состоятся в Москве 5 августа. О времени и месте прощания объявят дополнительно.

Виктор Тюменев играл за московские "Крылья Советов" (1975-80) и "Спартак" (1980-90). В 1989-1991 годах он играл за финский ТПС, затем еще два сезона провел в финских командах.

В чемпионатах СССР он провел 524 матча и забросил 135 шайб. За сборную СССР провел 94 матча, в которых забросил 15 шайб.

В 1984 году Тюменев в составе сборной СССР выиграл Олимпийские игры. Кроме того, он – трехкратный чемпион мира (1982, 1986, 1990).