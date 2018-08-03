Спорт

Валлиец Лин Джонсон возглавил сборную России по регби-15

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Новым тренером сборной России по регби-15 стал валлийский специалист Лин Джонсон.

Контракт со 54-летним специалистом был подписан в пятницу в Москве. Он рассчитан на 1,5 года с возможностью продления на 2 года.

"Я очень горд тем, что я получил назначение. Это непростая работа, мы не только будем готовиться к чемпионату мира, но и будем развивать регби в России. Мы хотим, чтобы Россия показала свои лучшие качества на Кубке мира 2019 года. Нам предстоит много работы, чем раньше я начну, тем лучше", - сказал тренер на пресс-конференции.

"В ближайшее время мы определимся с моими заместителями в тренерском штабе. Незнание русского языка? Порой это даже полезно", - заявил Джонсон, отвечая на вопрос "Интерфакса" о составе нового тренерского штаба.

При этом Джонсон подчеркнул, что его основной задачей станет повышение уровня российских тренеров.

Ранее он тренировал ряд клубов Уэльса, Англии, работал в Абу-Даби, а также работал со второй сборной Намибии.

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Теги: регби-15

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