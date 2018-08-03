Дзюба признан лучшим игроком первого тура Российской премьер-лиги

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба получил признание как лучший игрок стартового тура чемпионата России по футболу среди команд премьер-лиги.

🤘🏻Лучшим игроком 1-го тура Российской Премьер-Лиги признан Артём Дзюба!



За нападающего @zenit_spb проголосовали 11 766 (29,46%) пользователей группы Вконтакте.



⚽️ Артём забил первый гол в матче против "Енисея". Поздравляем! #РПЛ #Зенит pic.twitter.com/ZJd2vkRAl8 — Российская Премьер-Лига (@rfpl) 3 августа 2018 г.

В первом туре чемпионата Дзюба отметился голом в ворота красноярского "Енисея" в гостях, а "Зенит" добился победы со счетом 2:0.

Дзюба выступает в "Зените" с 2015 года. В сезоне-2017/18 потерял место в основном составе, в результате чего на правах аренды перешел в тульский "Арсенал". Показав здесь результативную игру, он получил вызов в сборную России на чемпионат мира-2018, где провел три гола.