Спорт

Австралиец Риккардо покинет команду "Формулы-1" Red Bull после сезона

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Команда Red Bull, выступающая в чемпионате мира по автогонкам класса "Формула-1", объявила о том, что после завершения сезона ее покинет австралийский гонщик Даниэл Риккардо.

В заявлении пресс-службы команды, обнародованном в пятницу, говорится, что инициатор расставания – сам пилот. Руководитель команды Кристиан Хорнер сказал, что команда уважает его решение Риккардо и желает ему всего наилучшего в будущем.

"Мы хотели бы поблагодарить его за его преданность делу и ту роль, которую он сыграл с момента вступления в команду в 2014 году, причем основными моментами являются семь побед и 29 подиумов, которые он до сих пор добился с нами", - сказал Хорнер.

Риккардо присоединился к Red Bull в 2008 году еще в качестве пилота юниорской команды, в составе команды завоевал ряд титулов в соревнованиях младших классов. Его дебют в "Формуле-1" состоялся в 2011 году на Гран-при Великобритании, но в том сезоне он защищал цвета уже Toro Rosso. В 2014 году Риккардо вновь стал пилотом Red Bull, в составе которого одержал семь побед, 29 раз занимал места на подиуме и принес команде 904 очка в рамках чемпионатов.

В 2015 году его партнером по команде был россиянин Даниил Квят.

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Теги: автоспорт, Формула-1, Red Bull, Даниэл Риккардо
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