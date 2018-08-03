Новой командой Риккардо в "Формуле-1" будет Renault

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Команда "Формулы-1" Renault объявила о том, что в 2019 году за нее будет выступать австралийский гонщик Даниэль Риккардо, который по окончании текущего сезона покинет Red Bull.

"Команда Renault рада подтвердить, что Даниэль Риккардо присоединится к нам с сезона 2019 года. Он будет выступать вместе с Нико Хюлькенбергом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 29-летний австралиец будет выступать за Renault в течение двух последующих сезонов.

"Renault вернулся в "Формулу-1" для того, чтобы бороться за победу, для этого мы подписали Даниэля Риккардо, это уникальная возможность достичь цели, которую нельзя было упустить. Мы приветствуем Даниэля в нашей команде, которая все еще находится в процессе становления", - заявил президент Renault Sport Racing Жером Столль.

Сам гонщик, который, как сообщалось ранее, покинет команду Red Bull, заявил, что решение о переходе далось ему нелегко.

"Это было, наверное, одно из самых трудных решений в моей карьере. Но я подумал, что пришло время принять новый вызов. Я понимаю, что многое еще предстоит сделать для того, чтобы Renault смог достичь своей цели - соревноваться на самом высоком уровне, но я был впечатлен их прогрессом за последние два года", - сказал пилот.

Риккардо присоединился к Red Bull в 2008 году еще в качестве пилота юниорской команды, в составе команды завоевал ряд титулов в соревнованиях младших классов. Его дебют в "Формуле-1" состоялся в 2011 году на Гран-при Великобритании, но в том сезоне он защищал цвета уже Toro Rosso. В 2014 году Риккардо вновь стал пилотом Red Bull, в составе которого одержал семь побед, 29 раз занимал места на подиуме и принес команде 904 очка в рамках чемпионатов.

В 2015 году его партнером по команде был россиянин Даниил Квят.