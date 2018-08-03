ФК "Спартак" призвал болельщиков не посещать выездной матч ЛЧ с ПАОКом

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Московский футбольный клуб "Спартак" обратился к своим болельщикам с призывом отказаться от посещения гостевого матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА против греческого ПАОКа.

В заявлении, распространенном пресс-службой "Спартака", клуб напоминает, что на него наложены санкции УЕФА, согласно которым болельщикам московской команды запрещен доступ на два гостевых матча в рамках еврокубков.

"Предстоящий матч с ПАОК - первый после вынесения этого вердикта. Принимающий клуб продает именные билеты только при предъявлении паспорта или других документов, удостоверяющих личность. Важно: для граждан России продажа не осуществляется!" - говорится в заявлении.

"Кроме того, при входе на арену будут сверять документы с именем на билете. Поэтому мы настоятельно рекомендуем не покупать билеты с рук и воздержаться от посещения стадиона в Салониках во избежание новых, еще более серьезных санкций для клуба и болельщиков", - отмечается в заявлении.

5 июня контрольно-дисциплинарная и этическая инстанция УЕФА вынесла

наказание "Спартаку" за беспорядки, устроенные болельщиками в Бильбао во время проведения матча 1/16 финала Лиги Европы-2017/18 с "Атлетиком" (Испания). Российский клуб был наказан денежным штрафом и запретом на продажу билетов болельщикам "Спартака" на два гостевых матча и один условно с испытательным сроком - два года.

Первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА ПАОК - "Спартак" пройдет в августа в Салониках, ответный - 14 августа в Москве.

Победитель пары ПАОК - "Спартак" выйдет в раунд плей-офф, а в случае успеха в этой стадии турнира получает путевку в групповой этап ЛЧ. Россию здесь уже гарантированно представят московские "Локомотив" (чемпион России) и ЦСКА (серебряный призер), получившие путевки автоматически.

Команда, которая проиграет в третьем квалификационном раунде ЛЧ или раунде плей-офф, выступит на групповой стадии Лиги Европы.