Главный тренер ФК ЦСКА прокомментировал массовый уход лидеров из команды

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Главный тренер московского ФК ЦСКА Виктор Гончаренко не видит поводов для паники в связи с тем, что команду покинула целая группа лидеров.

"Давайте начнем с обороны. Ушли братья (Березуцкие – ИФ) и Игнашевич, пришли Чернов, Магнуссон и Родриго. По количеству получается одно и то же. Что по качеству? Пока мы присматриваемся, делаем выводы, как лучше использовать сильные стороны наших защитников с максимальной пользой. Понятно, что команду покинули защитники высочайшего уровня - достаточно вспомнить, сколько титулов выиграл с ними ПФК ЦСКА. Сейчас их нет среди нас, но это вовсе не повод для паники", - приводит слова Гончаренко пресс-служба ЦСКА.

"Из полузащитников ушли Понтус Вернблум, Бибрас Натхо, Георгий Миланов.

Теперь будет сложнее, ведь команду покинул еще и Александр Головин (перешел в "Монако" - ИФ). Он давал команде движение, выносливость, помогал обороне и при этом был нацелен на созидание. Безусловно, такого футболиста очень сложно заменить. Как, впрочем, и Витиньо, который покинул клуб после Суперкубка России. В атаке с уходом Ахмеда Мусы мы можем потерять в скорости. Стараемся урегулировать этот момент", - сказал тренер.

"Мы строим новую команду, и должны сделать ее боеспособной. Возможно, не всегда станем отталкиваться от своей игры, но в главном болельщики могут быть полностью уверены: команда в каждом матче оставит все силы на поле и сделает все, чтобы добиться положительного результата", - отметил Гончаренко.

Летом стало известно, что старожилы ЦСКА, защитник Сергей Игнашевич, Василий и Алесей Березуцкие, завершили карьеру, ранее команду в связи с завершением сроков контрактов, покинули полузащитники Понтус Вернблум, Бибрас Натхо, Георгий Миланов, закончился срок аренды форварда Ахмеда Мусы. Несмотря на это, ЦСКА выиграл у столичного "Локомотива" в матче за Суперкубок России. В первом туре чемпионата страны армейцы сыграли вничью с самарскими "Крыльями Советов".