UFC назначила дату боя Нурмагомедова и Макгрегора

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Организация UFC объявила дату и место проведения боя россиянина Хабиба Нурмагомедова и ирландца Конора Макгрегора. Бой состоится в субботу, 6 октября на T-Mobile-Арене в Лас-Вегасе.

Это самый ожидаемый поединок в смешанных единоборствах за последний год. За свою профессиональную карьеру Нурмагомедов провел 26 боев, не потерпев ни одного поражения. В бою с Элом Яквинтой 8 апреля он завоевал чемпионский пояс в легком весе.

Вместе с тем Макгрегор оказался первым бойцом, который смог завоевать титул UFC одновременно в двух весовых категориях. Он стремится подогреть интерес к предстоящему поединку. В частности, весной он устроил провокацию, напав на автобус с бойцами UFC, где находился Нурмагомедов.