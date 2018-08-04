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UFC назначила дату боя Нурмагомедова и Макгрегора

Бойцы сойдутся в Лас-Вегасе этой осенью

UFC назначила дату боя Нурмагомедова и Макгрегора
Хабиб Нурмагомедов
Фото: ТАСС, Валерий Шарифулин

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Организация UFC объявила дату и место проведения боя россиянина Хабиба Нурмагомедова и ирландца Конора Макгрегора. Бой состоится в субботу, 6 октября на T-Mobile-Арене в Лас-Вегасе.

Это самый ожидаемый поединок в смешанных единоборствах за последний год. За свою профессиональную карьеру Нурмагомедов провел 26 боев, не потерпев ни одного поражения. В бою с Элом Яквинтой 8 апреля он завоевал чемпионский пояс в легком весе.

Вместе с тем Макгрегор оказался первым бойцом, который смог завоевать титул UFC одновременно в двух весовых категориях. Он стремится подогреть интерес к предстоящему поединку. В частности, весной он устроил провокацию, напав на автобус с бойцами UFC, где находился Нурмагомедов.

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Теги: MMA, UFC, Хабиб Нурмагомедов, Конор Макгрегор

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