Определились потенциальные соперники "Спартака" в раунде плей-офф ЛЧ

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) утвердил состав пар раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА, участники которого поборются за выход в групповую стадию турнира.

Жеребьевка прошла в понедельник в швейцарском Ньоне в категориях "Пути чемпионов" и "Пути представителей лиг".

Московский "Спартак", попавший в Лигу чемпионов как бронзовый призер чемпионата России ("Пути представителей Лиг"), стартует с третьего квалификационного раунда ЛЧ матчами против греческого клуба ПАОК. В случае успешного выступления здесь "Спартак" в раунде плей-офф сыграет с победителем пары "Бенфика" (Португалия) – "Фенербахче" (Турция). Впрочем, жеребьевка этой категории команд превратилась в пустую формальность: другая пара претендентов, на которую мог попасть "Спартак", - "Славия" (Чехия) – "Динамо" (Киев, Украина). Однако УЕФА в последние годы традиционно разводит представителей России и Украины по разным парам в связи с политической обстановкой вокруг этих стран.

Что касается противостояния между "Спартаком" и ПАОК в третьем раунде квалификации, то первый матч пройдет 8 августа в Салониках, ответный – 14 августа в Москве.