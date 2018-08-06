"Зенит" и "Уфа" узнали возможных соперников по раунду плей-офф Лиги Европы

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Петербургский "Зенит" в случае выхода в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы сыграет с победителем пары "Хиберниан" (Шотландия) - "Мольде" (Норвегия), о чем стало известно по итогам жеребьевки, которая состоялась в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Ньоне.

В свою очередь, "Уфа", если доберется до раунда плей-офф, сыграет с победителем пары "Рейнджерс" (Шотландия) - "Марибор" (Словения).

В третьем квалификационном раунде "Зенит" сыграет с минским "Динамо" (9 августа в Минске, а 16 августа - в Санкт-Петербурге).

"Уфа" начала турнирный путь в Лиге Европы со второго раунда квалификации, где по сумме двух встреч одолела словенскую команду "Домжале". В третьем раунде российский клуб сыграет с люксембургским "Прогрессом" (9 августа на своем поле, 16 августа - в гостях).

Матчи раунда плей-офф будут сыграны 23 и 30 августа